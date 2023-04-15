Категорически осуждаю сожжение азербайджанского флага на соревнованиях в Ереване - Зейнел Абидин Кыймаз
Категорически осуждаю сожжение азербайджанского флага на соревнованиях в Ереване.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал TurkicWorld глава турецкого Союза журналистов "Gap" Зейнел Абидин Кыймаз.
"Сожжение флага государства является недопустимым. Я категорически осуждаю виновников этого инцидента на соревнованиях по тяжелой атлетике в Ереване", - сказал он.
Глава Союза журналистов "Gap" отметил, что политизация спорта противоречит духу спорта.
Также Зейнел Абидин Кыймаз осудил совершение Арменией военных провокаций против Азербайджана.
Напомним, что 14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.
После этого инцидента было принято решение о возвращении из Еревана азербайджанских спортсменов.
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