Инцидент с сожжением азербайджанского флага показал миру истинное лицо Армении.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал TurkicWorld главный советник Президента Турции Ялчин Топчу.

"Я решительно осуждаю власти армянского государства, которые наблюдали за таким отвратительным расистским актом против флага страны-гостя спортивных соревнований, на которых присутствовали премьер-министр Армении и многие официальные лица. Этот инцидент показал, что проведение соревнований в таких странах, как Армения, которые не обеспечивают безопасность стран-участников международных спортивных соревнований, должно быть запрещено, и армянские официальные лица должны ответить за этот гнусный инцидент", - сказал он.

Топчу отметил, что Армения, годами проводившая оккупационную политику против Азербайджана, до сих пор не может смириться со своим изгнанием с оккупированных ею земель героическими ВС Азербайджана.

"Расист, совершивший этот гнусный поступок, пользуется поддержкой армянского государства. Совершив это преступление, он считается в своей стране "героем". Мы с нетерпением ждем, когда мир отреагирует на трусливое и отвратительное нападение, которое было продемонстрировано вчера на международном спортивном соревновании в Ереване, осуждаем эту расистскую и враждебную позицию правительства Армении и ожидаем соответствующего наказания со стороны Европейской федерации тяжелой атлетики и международных спортивных организаций за этот безобразный поступок", - добавил он.

Напомним, что 14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.

После этого инцидента было принято решение о возвращении из Еревана азербайджанских спортсменов.