Армяне забыли как бросали свой флаг и убегали с поля боя?

Сожжение флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване вызвало возмущение не только среди азербайджанской общественности, но и у многих иностранных экспертов и международного сообщества. Даже ряд армянских депутатов осудили как поджигателя флага, так и тех, кто гордится этим гнусным поступком.

Чего же хотел добиться Арам Николян, который по некоторым утверждениям тесно связан с семьей Пашиняна? Хотел с помощью флага таким подлым образом показать свою "силу"? Излить ненависть ко всему азербайджанскому? К сведению провокатору и тем армянским недоумкам, которые пытаются оправдывать и даже поддерживать банальное варварство - силу надо показывать на поле боя, а не тягаться мускулами с неодушевленным предметом.

Хочется напомнить, как во время Второй карабахской войны азербайджанские солдаты в ходе боев в Агдеринском направлении захватили боевое знамя и документы отдельного штурмового батальона №193, пришедшего на помощь разгромленному 6-му горнострелковому полку армянской армии. Тогда подразделения вооруженных сил страны-агрессора, не выдержав сокрушительных атак доблестной азербайджанской армии, не только бежали сверкая пятками со своих позиции, но и оставили боевое знамя.

Боевое знамя является символом чести и достоинства любой воинской части. Это знамя должно находится в воинской части и в зоне боевых действий. Весь личный состав воинской части обязан отважно защищать боевое знамя, не допускать его перехвата. Но такие понятия, как показали события трехлетней давности, неведомы солдатам страны-оккупанта. Тогда боевое знамя 193-го сводного воздушно-десантного штурмового батальона ВС Армении находилось под ногами отважного азербайджанского солдата. И армяне прекрасно понимают, что повторение боевых действий приведет к аналогичному исходу.

Именно поэтому жалкое существо по кличке Арам Николян срывает свою злость на флаге Азербайджана. Решившись на столь глупый поступок Николян лишь подставил свою страну, на которую скорее всего будут наложены санкции и которой грозит отстранение от международных соревнований. Но похоже, что из-за азербайджанофобии у Николяна слишком заплыли глаза и что будет дальше ему абсолютно безразлично. Мавр сделал своё дело, мавр может уйти. В одном сомнений быть не может - если бы грязный провокатор столкнулся с азербайджанским солдатом на поле боя, то далеко от сородичей он бы точно не ушел.