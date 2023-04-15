Армения должна ответить перед международным сообществом за сожжение государственного флага Азербайджана

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение в связи с сожжением государственного флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

Об этом Day.Az сообщили в субботу в Аппарате омбудсмена.

"Решительно осуждаю сожжение азербайджанского флага на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике, состоявшейся в столице Армении Ереване 14 апреля этого года, и считаю это провокацией, произошедшей на почве этнической ненависти к азербайджанцам. Считаю, что Армения, которая является организатором спортивного соревнования международного уровня, должна ответить перед международным сообществом за случившееся, за невыполнение в надлежащем порядке обязательства по проведению этого соревнования.

Эти и другие действия, совершенные Арменией на почве ненависти, являются ярким проявлением политики азербайджанофобии.

Призываю соответствующие международные организации, в частности, Международную федерацию тяжелой атлетики и Международный олимпийский комитет серьезно отреагировать на этот акт вандализма, принять решительные меры к стране-организатору в соответствии с действующими международными правилами, позволившей совершить это деяние, повлекшее грубое нарушение принятых правил проведения спортивных соревнований",- говорится в обращении.