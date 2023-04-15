Армянин, который поджег азербайджанский флаг в Ереване, сжег будущее Армении

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

С сожжением азербайджанского флага в Ереване была сожжена маска, которую месяцами пытались "сформировать" власти Армении

Чемпионат в Спортивном комплексе имени Карена Демирчяна мог бы стать для Армении выходом из многолетней международной спортивной изоляции. Однако этого не произошло.

На протяжении многих лет в Армении не проводились престижные спортивные соревнования международного уровня, и нынешний чемпионат мог бы стать маленьким шагом вперед для исправления ситуации. Но произошло прямо противоположное.

На церемонии открытия, в которой также принял участие премьер-министр Никол Пашинян, произошел инцидент. Во время представления сборных, участвующих в чемпионате, из зала на сцену выбежал человек, который поджег азербайджанский флаг. Им оказался член оргкомитета чемпионата, дизайнер-стилист Арам Николян. Сотрудники службы охраны задержали Николяна и передали его полиции, но вскоре он был отпущен.

Позируя перед камерами возле полицейского управления, Николян сказал, что его намерением и целью было "не допустить, чтобы в Ереване развевался азербайджанский флаг, а также того, чтобы у кого-то были ложные иллюзии в связи с принуждением армян к определенному положению".

Пока Николян находился в полицейском участке, депутаты парламента Армении, журналисты, блогеры, организовали стихийный митинг, требуя его немедленного освобождения. В соцсетях армяне объявили преступника, который сжег наш флаг, "героем".

Отметим, что на соревновании в Ереване должны были выступить азербайджанские тяжелоатлеты Иса Рустамов (67 кг), Омар Джавадов (73 кг), Али Шукюрлю (102 кг), Назиля Исмаилова (49 кг).

Однако их участие в турнире не состоится из-за вышеупомянутого инцидента. В связи с произошедшем министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана приняли совместное заявление.

"14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом. В условиях, когда в Армении царит такая атмосфера ненависти, не обеспечивается безопасность, участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях невозможно из-за психологического давления. Учитывая все это, было принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину. Армения должна обеспечить их безопасное возвращение", - говорится в заявлении.

"Осуждаем сожжение национального флага Азербайджана на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Армении. Вызывает беспокойство тот факт, что организаторы не предприняли никаких мер безопасности против подобных акций ненависти. Виновные должны быть соответственно наказаны!" - об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Сожжение нашего флага в Ереване на следующий день после распространения видеокадров жестоких пыток азербайджанского солдата в Армении нельзя считать чередой случайностей.

То, что сотрудник Общественного телевидения Армении, известный в этой стране дизайнер, член оргкомитета чемпионата Арам Николян демонстративно сжег наш флаг на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, транслировавшейся в прямом эфире на международном уровне, а также фактическое отсутствие гарантий безопасности на чемпионате, можно считать наглядным проявлением ненависти к азербайджанскому народу и государству

Несмотря на то, что в действующем законодательстве страны, возглавляемой Николом Пашиняном, неуважение к государственным символам других стран считается преступлением, полиция той же ночью освободила этого человека, совершившего преступление на глазах международной общественности, не предъявив ему никаких обвинений. Более того, он сейчас считается в Армении чуть ли не "национальным героем".

Все это является наглядным примером поддерживаемой государством планомерной политики ненависти к Азербайджану, азербайджанофобии в Армении.

Организаторы таких актов общественной ненависти в Армении стремятся еще больше разжечь нетерпимость к Азербайджану и азербайджанцам, усилить разлад и препятствовать подписанию мирного соглашения с Азербайджаном, создав в стране атмосферу страха и хаоса.

Если премьер-министр Армении Никол Пашинян надумает избавить свою страну от статуса "failed state", он должен немедленно прекратить политику и практику, прививающие ненависть и дискриминацию в отношении азербайджанцев, обеспечить передачу в суд лиц, совершивших преступления против азербайджанцев, и положить конец актам "объявления" этих преступников "героями".

Вчера в Ереване на церемонии открытия также присутствовали президент Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммед Джалуд и председатель Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти. Они должны незамедлительно принять соответствующие решения, дать официальную оценку произошедшим в Ереване позорным актам национализма.

Поддержка армянским сегментом социальных сетей акта вандализма, такого как сожжение азербайджанского флага на церемонии открытия чемпионата Европы, неосуждение этого армянскими медиа, жестокость и бесчеловечные действия, совершенные против наших безоружных солдат, другие случаи вандализма армян, свидетелями которого мы неоднократно были, показывают, что все это является неотъемлемой частью государственной политики Армении.

Армении следовало бы для начала изучить нормы и правила этики, правила организации международных соревнований.

Напомним, что в 2015 году на первых Европейских играх в Баку болельщики освистывали представлявшего Украину армянского спортсмена, завоевавшего медаль на соревнованиях по боксу. Но Президент Ильхам Алиев остановил это.

Мы знаем разницу в уровне организации, культуры и политической этики в Ереване и Баку - Европа и мир должны видеть и понимать это.

Официальный Баку неизбежно обратится в Международную федерацию тяжелой атлетики и Международный Олимпийский комитет.

Потому что Армения доказала, что у нее нет возможностей и потенциала для проведения такого престижного соревнования, как чемпионат Европы.