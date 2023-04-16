Когда глупость - предмет гордости: страдания Тиграна Балаяна

Автор: Акпер Гасанов

Человек любит похвалиться своими пороками - это ужасно модно. Автором этого афоризма является классик советской литературы Михаил Зощенко. Тигран Балаян, бывший пресс-секретарь МИД Армении, позже назначенный, причем давно уже забытым и многократно осмеянным президентом этой страны Арменом Саркисяном, послом РА в Нидерландах, прекрасно доказывает правоту этого афоризма.

Пытаясь совместить несовместимое, он лжет и лицемерит, демонстрируя торжество эмоций над здравым смыслом. Вдруг, словно с бодуна, он решил дать сообразно своему уровню интеллекта и воспитания оценку итогам официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину. Замечу, он комментировал не визит премьер-министра РА Никола Пашиняна куда-нибудь, хоть в пешее эротическое путешествие, а вояж главы другого государства.

При этом, что неудивительно, Балаян промолчал о ситуации, которая уже обсуждается, как пример шокирующего армянского варварства, трусости и подлости. Речь идет о том, что азербайджанский военнослужащий Гусейн Ахундов, который попал в плен, заблудившись в условиях ограниченной видимости, был жестоко избит армянской сворой трусов.

Есть уже реакция на это преступление. "Насилие в отношении азербайджанского военного в Армении недопустимо, это противоречит всем законам международного гуманитарного права", - написал в Twitter посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд. США также обеспокоены таким жестоким обращением. Об этом говорится на странице посольства США в Азербайджане в Twitter.

Безусловно, в дальнейшем будет еще больше обоснованной критики в адрес Армении. Ни один из представителей руководства которой так и не прокомментировал случившееся. Потому, что признавать акт варварства и жестокости с армянской стороны им не с руки. И вот на этом фоне решил напомнить о себе Тигран Балаян.Тот самый, который в 2021 году в статье для газеты "Nederlands Dagblad" утверждал, что достичь реального примирения и мирного сосуществования можно только в случае искоренения атмосферы безнаказанности.

Ну вот, имел место факт армянской трусости и подлости в отношении безоружного и заблудившегося азербайджанского солдата. Что ты, парень, сдал назад? Давай, порассуждай о важности искоренения атмосферы безнаказанности в РА! Но, нет. Решил Тигран, что рукоблудить нужно по иному поводу. Дипломат из страны-лузера Южного Кавказа счел для себя правильным оценивать внешнеполитические прорывы Азербайджана.

Он впал в истерику по поводу того, что глава нашего государства был с почетом и уважением принят в Сараево, "который 30 лет назад находился в жестокой блокаде". Тут важно напомнить Балаяну, что Азербайджан, как и Армения, не имеют никакого, прямого или косвенного отношения к конфликтам между республиками бывшей Югославии. Если кто-то поведал Балаяну об обратном, то его просто жестоко обманули.

Правда же состоит в том, что дипломатическим отношениям между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной меньше 30 лет, они были установлены в 1995 году. Как бы, для дипломата, пусть и армянского, важно хотя бы поверхностно знать тему поднятого им разговора. Но Балаян, как видим, жаждет похвалиться собственными пороками. И потому "забывает" о том, что Босния и Герцеговина всегда выступала в поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Более того, Балаян тужится связать блестящие итоги визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сараево с тем, что армянская сторона лживо именует "блокадой" Лачинского коридора. Мало того, что он "забывает" о том, что рассуждает о происходящем на всем миром признанной территории Азербайджана. Так он еще и извращает смысл слова "блокада".

Ею называют запрет на провоз любых товаров, кроме оружия, военной техники и товаров двойного назначения. А в Карабахский экономический район Азербайджана по Лачинской дороге пропускается любое количество продовольствия и всего прочего. Так что, соврал тут Балаян. И причина его лжи понятна. Он же в курсе того, что в Сараево была подписана "Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Боснией и Герцеговиной".

Рассуждая шире, Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева демонстрирует пример успешной и грамотной внешнеполитической линии, в результате которой у нашей страны сложились очень теплые, тесные отношения со всеми балканскими странами. В столицах всех этих государств Президента Азербайджана встречают с почетом и уважением. А Армения интересна только ее традиционным покровителям, использующим эту страну в качестве дестабилизирующего фактора в регионе. Но это та правда, которую Тигран Балаян никогда не признает. Ведь он привык похваляться своими пороками.