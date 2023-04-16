Делегация ПЕА посетила мечеть Айя-София в Стамбуле

Делегация во главе с заместителем председателя - руководителем Центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Таиром Будаговым 15 апреля посетила мечеть Айя-София в Стамбуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, делегации в составе членов правления ПЕА, депутатов Хикмета Мамедова, Парвина Керимзаде, членов азербайджано-турецкой группы дружбы Рамиля Гасана и председателя Наримановской районной организации ПЕА Самира Велиева была представлена подробная информация об истории этого древнего религиозного храма.

Было доведено до внимания, что со дня сдачи в эксплуатацию в 537 году по 1453 год Айя-София действовала как церковь, с 1453 по 1934 год - как мечеть, впоследствии была музеем, а сегодня снова функционирует как мечеть-музей. Решением Кабинета Министров Турции от 24 ноября 1934 года Айя-София перестала функционировать как мечеть и открыла свои двери для посетителей как музей. 10 июля 2020 года Государственный совет Турции (Даныштай) отменил принятое в 1934 году решение о функционировании Айя-Софии в качестве музея. В тот же день Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании Айя-Софии в мечеть. Таким образом, Айя-София, в 1985 году включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, спустя 86 лет вновь стала местом поклонения мусульман.

Члены делегации после ознакомления с мечетью Айя-София пообщались с горожанами. Было отмечено, что турецко-азербайджанское единство имеет большое значение в мире и регионе. Граждане в очередной раз напомнили о тезисе "Одна нация, два государства".

Затем делегация посетила библиотеку при муниципалитете района Фатих. Члены делегации ПЕА были проинформированы о деятельности библиотеки. Имеющийся книжный фонд доступен как для студентов, так и для всех остальных горожан.

Позже члены делегации приняли участие в церемонии ифтара, организованной муниципалитетом района Багджылар.

На церемонии ифтара были озвучены месседжи о дружбе и братстве, еще раз подчеркнута нерушимость азербайджано-турецкого единства, являющегося примером для всего мира. Было отмечено, что Азербайджан и Турция поддерживали друг друга в самые сложные периоды своей истории. За последние 20 лет под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция прошла большой и славный путь развития и завоевала авторитет в мире.

Делегация ПЕА также встретилась с местными жителями в мечети имама Джафара Садыга в стамбульском районе Зейтинбурну. На встрече было отмечено, что Азербайджан и Турция полны решимости и способны реализовать все национальные цели. Отношения между Азербайджаном и Турцией достигли наивысшего уровня благодаря лидерам наших стран и находятся в стадии перехода в качественно новую плоскость по ряду направлений.

На этом визит делегации ПЕА в Турцию завершился.