Признание посла Бабаханяна: констатация краха армянских мифов

Автор: Акпер Гасанов

Любые события нужно оценивать сквозь призму времени. Взгляд в недавнее прошлое дает возможность оценить текущий расклад и сделать прогнозы на будущее. И в этом смысле примечательным является заявление, которое сделал посол Армении в Нью-Дели Юрий Бабаханян. Это, если коротко, признание в крахе многих армянских мифов, надежд, иллюзий.

Итак, Бабаханян заявил, что основная военная задача, стоящая в данный момент перед Арменией - это строительство оборонной инфраструктуры вдоль границы с Азербайджаном, протяженностью более 500 километров. Далее он напомнил, что Армения наладила военно-техническое сотрудничество с Индией, подписав соглашения о закупке у этой страны вооружений на сотни миллионов долларов, включая реактивные системы залпового огня "Пинака". И сообщил, что уже в ближайшее время при посольстве Армении в Индии будет назначен военный атташе.

Все это - протокольная, не вызывающая особого интереса информация. Азербайджан в курсе углубления армяно-индийского военно-политического сотрудничества. В Баку знают, как, когда и что этому противопоставить, если данное сотрудничество начнет мешать реализации наших, обоснованных планов по установлению долгосрочного, опирающегося на международное право, мира в регионе Южного Кавказа.

Стало быть, если бы посол Бабаханян ограничился такой речью, то она не была бы интересна дл меня. Но все дело в том, что в своем выступлении посол Армении сказал, что США и Европа остаются важными игроками в регионе, однако их влияние постепенно ослабевает. По словам Бабаханяна, Армения чувствует себя покинутой Россией и Западом. Посол, в частности, отметил, что "попытки администрации Трампа остановить боевые действия во время 44-дневной войны осенью 2020 года были нерешительными и медлительными".

После чего он, посол Армении в Индии, заявил, что администрация Джо Байдена старается уделять региону больше внимания, поскольку Южный Кавказ стал местом пересечения интересов крупных соперников Запада, таких, как Китай, Россия и Иран, а также "сложных партнеров" в лице Израиля, Турции и Саудовской Аравии. Какое отношение ко всему это имеют армяно-индийские отношения, посол Бабаханян не уточнил. Да и не мог он этого сделать, ибо связать несвязуемое невозможно.

Теоретически можно было бы ждать от него признания того, что все приведенное им выше не случилось случайно, не упало яблоком на голову Ньютона, а является следствием усиления позиций Азербайджана в мире. Но практически такое признание невозможно, ибо Бабаханян еще хочет занимать свою должность, да и в целом - жить спокойно, не слыша проклятий в свой адрес со стороны соплеменников.

Я же прекрасно помню, что в середине 90-ых и годов прошлого века, да и в "нулевых" годах века нынешнего в Армении и в мировом армянстве царили уверенность в том, что время работает на них, самодовольство, рассуждения о том, что Россия и США, а также Франция и чуть-ли не весь мир рано или поздно официально признают мифический "арцах", а Азербайджан вынужден будет с этим смириться.

Никакие отрезвляющие доводы, аргументы на армянскую сторону не действовали. А потом была 44-дневная война, по итогам которой Азербайджан одержал блестящую, историческую победу. Ее ценность состоит не только в блестяще проведенных военных операциях, в новаторском подходе, с использованием беспилотников, к решению поставленных задач. Она ценна еще и доказательством того, что Азербайджан сумел продемонстрировать свое экономическое и политическое превосходство над Арменией и армянством.

То, что ни одна страна мира не захотела воевать за РА - не случайно. Это плоды многолетней дипломатической и внешнеполитической деятельности нашей страны во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Азербайджан стал слишком силен, обрел слишком много влиятельных друзей в мире, чтобы кто-то стал жертвовать отношениями с нашим государством ради страны-лузера, коей является Армения.

Да, в Армении и в рядах мирового армянства до сих пор не прекращают попыток поддержать армянский национализм, реваншизм. Но все это, большей частью, происходит по инерции. И потому, в том числе, в Ереване растут, одновременно, антироссийские и антизападные настроения. Растет неуверенность в завтрашнем дне, страх за свое настоящее, поиск новой "крыши".

Вот и признание армянского посла в Индии - доказательство этой тенденции. Это и есть крах тех мифов, которыми в Армении и в рядах мирового армянства жили, начиная с момента оккупации наших земель и до 44-дневной войны, итоги которой будут еще долго влиять на настоящее и будущее региона. Тем более, что тенденция усиления военно-политической, экономической мощи Азербайджана, в купе с увеличением геополитической значимостью нашего государства лишь усиливается.