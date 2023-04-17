https://news.day.az/politics/1556191.html Азербайджанские коммандо уничтожили цели из снайперских винтовок - ВИДЕО
Азербайджанские коммандо уничтожили цели из снайперских винтовок - ВИДЕО
Согласно плану боевой подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны, с личным составом оперативных (коммандо) подразделений проведены тактико-специальные учения, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В соответствии с планом точным огнем из снайперских винтовок были уничтожены обнаруженные цели, расположенные на разных расстояниях.
Коммандо успешно выполнили задачи по преодолению полосы препятствий.
Основной целью проведения тактико-специальных учений является совершенствование тактических навыков личного состава и повышение боеспособности оперативных (коммандо) подразделений.
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