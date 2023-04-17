Международный Олимпийский комитет должен наказать Армению

Источник: Агентство международной информации Trend

Международный Олимпийский комитет (МОК) должен наказать Армению.

Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже.

Он отметил, что Армения имеет грязное прошлое, связанное с попранием международного права и человеческого достоинства. Это страна, которая с самого начала предпочитала вести себя как террористическое, а не как цивилизованное государство.

"Распространенные в последние дни в медиа и социальных сетях видеокадры жестокого обращения армян в отношении одного из азербайджанских солдат, которые ранее пропали без вести в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики, ясно показывают, что попираются человеческое достоинство и закон. Это означает, что пытки и оскорбление человеческого достоинства являются систематическим поведением, принятым Арменией. Эта страна, нарушая международное право, продолжает совершать преступления", - сказал он.

Юдже отметил, что вторым за последнее время инцидентом стало то, что армянский вандал поджег азербайджанский флаг на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

"Это международный скандал и акт, противоречащий олимпийскому духу. В то же время это означает, что страна-организатор, взявшая на себя обязательство по обеспечению безопасности спортсменов, не выполняет его. В связи с этим должно последовать наказание со стороны Международного Олимпийского комитета. Кроме того, преступление совершили и силы безопасности Армении, закрывшие глаза на сожжение азербайджанского флага. Данное поведение является показателем национального характера этого народа", - добавил он.

Напомним, что 14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.