В Турции объяснили, почему Армения затягивает подписание мирного соглашения

Затягивание подписания мирного соглашения с Азербайджаном показывает, что у властей Армении другие интересы в регионе.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказали TurkicWorld в Администрации Президента Турции.

Было отмечено, что интересы Азербайджана заключаются в обеспечении мира и стабильности в регионе.

"Официальный Баку заинтересован в развитии региона, и это ясно видно из созидательных работ, проводимых Азербайджаном в регионе после 44-дневной войны", - сказали в Администрации Президента Турции.

Было подчеркнуто, что Армении следует в кратчайший срок подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

"Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном, братство Анкары и Баку непоколебимо", - сказали в Администрации Президента Турции.