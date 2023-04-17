В Турции объяснили, почему Армения затягивает подписание мирного соглашения
Затягивание подписания мирного соглашения с Азербайджаном показывает, что у властей Армении другие интересы в регионе.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказали TurkicWorld в Администрации Президента Турции.
Было отмечено, что интересы Азербайджана заключаются в обеспечении мира и стабильности в регионе.
"Официальный Баку заинтересован в развитии региона, и это ясно видно из созидательных работ, проводимых Азербайджаном в регионе после 44-дневной войны", - сказали в Администрации Президента Турции.
Было подчеркнуто, что Армении следует в кратчайший срок подписать мирное соглашение с Азербайджаном.
"Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном, братство Анкары и Баку непоколебимо", - сказали в Администрации Президента Турции.
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