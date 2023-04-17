Вернитесь домой, и все будет у нас хорошо - Александр Шаровский обратился к армянскому меньшинству Карабаха в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым"
Источник: Агентство международной информации Trend
На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Гостем передачи стал главный режиссёр Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, кавалер государственных орденов "Шохрат" и Шараф", глава Бакинской религиозной общины европейских евреев, народный артист Александр Шаровский.
В передаче обсуждались традиции мультикультурализма в Азербайджане и реинтеграция армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество.
"Сосуществовать, жить с нами будет гораздо комфортнее, чем в других обстоятельствах. Я очень прошу вас, как говорится в Баку, вернитесь домой, и все будет у нас хорошо", - сказал Шаровский.
Day.Az со ссылкой на АМИ Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре