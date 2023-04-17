В Баку разоблачили фейк минобороны Армении

"Распространенная Министерством обороны Армении информация о якобы совершенном подразделениями Азербайджанской Армии обстреле в Зодском направлении Басаркечярского района, лживая".

Как передает Day.Az, об этом сказали в Министерстве обороны Азербайджана.

"Информация министерства обороны Армении не соответствует действительности", - подчеркнули в военном ведомстве.