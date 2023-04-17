https://news.day.az/politics/1556248.html В Баку разоблачили фейк минобороны Армении
В Баку разоблачили фейк минобороны Армении
"Распространенная Министерством обороны Армении информация о якобы совершенном подразделениями Азербайджанской Армии обстреле в Зодском направлении Басаркечярского района, лживая".
Как передает Day.Az, об этом сказали в Министерстве обороны Азербайджана.
"Информация министерства обороны Армении не соответствует действительности", - подчеркнули в военном ведомстве.
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