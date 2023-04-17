От мин очищены 16,4% освобожденных территорий Азербайджана

На сегодняшний день от мин очищены 16,4 процента освобожденных территорий Азербайджана, и в частности 27,5 процента территории Агдама, 24,8 процента - Физули, 16,7 процента - Тертера, 15,8 процента - Ходжалы и 5,1 процента - Ходжавенда.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов в ходе научно-практической конференции по инвестиционной привлекательности территорий, освобожденных от оккупации.

"От мин очищена территория площадью 38 726 гектаров, и в частности 17 597 га на территории Агдама, 11 605 га - Физули, 3 010 га - Тертера, 1 511 га - Ходжалы и 5 004 га - Ходжавенда", - сказал он.

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