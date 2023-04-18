Против Армении необходимо ввести санкции, чтобы подобных случаев больше не было

- Игорь Коротченко о сожжении флага Азербайджана в Ереване для Day.Az

Сожжение флага Азербайджана на официальной церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике является безобразнейшей и подлой выходкой, которая опозорила Армению в прямом телевизионном эфире, на глазах тысяч посетителей чемпионата и лично присутствовавшего на церемонии открытия премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом Day.Az сказал российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, освобождение из полицейского участка поджегшего флаг Азербайджана Арама Николяна по требованию толпы не вызывает удивления, поскольку армянское общество заражено азербайджанофобией.

"Данный инцидент показал, что правительство Армении оказалось не в состоянии гарантировать безопасность азербайджанских спортсменов во время нахождения на чемпионате в Ереване. Поэтому решение азербайджанских тяжелоатлетов покинуть Ереван было правильным и своевременным", - полагает российский политолог.

Как подчеркнул наш собеседник, безнаказанность Арама Николяна усложняет и без того непростой путь примирения азербайджанского и армянского народов.

"Вместо того, чтобы принести публичные извинения азербайджанским спортсменам Пашинян молча наблюдал за произошедшим варварством. Вопиющее событие на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване показало, что Армения не в состоянии проводить международные соревнования столь масштабного уровня. Поэтому против Армении необходимо ввести санкции, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем", - подытожил Игорь Коротченко.

Напомним, что 14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.

После этого инцидента было принято решение о возвращении из Еревана азербайджанских спортсменов.

В связи с этим фактом, являющимся воплощением ненависти и вражды в Армении к Азербайджану на этнической почве, в Следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 12.2, 283.2.1 (возбуждение национальной ненависти и вражды с применением насилия), 12.2, 283.2.2 (возбуждение национальной ненависти и вражды с применением насилия лицом с использованием своего служебного положения), 12.2, 324 (надругательство над Государственным флагом Азербайджанской Республики) УК АР.