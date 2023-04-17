Дашнаки аплодируют моральной деградации армянского общества

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армяне продолжают показывать в соцсетях, насколько общество в этой стране морально деградирвало ввиду пропаганды ненависти и политики агрессии в отношении других стран.

После второй провокации на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване, когда флаги Азербайджана и Турции были подняты порванными, член партии Дашнакцутюн Тарон Манукян написал на своей странице в Facebook статус, в котором похвалил совершенный армянами дикий поступок и вызванный этим скандал.

По его словам надругивашиеся над флагами - "истинные и достойные армяне".

"Это еще одно доказательство того, что нашу самооценку и национальный ген у нас не отнять. Поджог флага Арамом Николяном и реакция зала были демонстрацией выражения нашего национального иммунитета, который пытаются сломить и поставить нас на колени. Но у них ничего не получится. Этот иммунитет у нас в крови и скоро взорвется, уничтожив предателей. Нет права на отступление и примирение. У нас нет родины, которую мы могли бы отдать туркам", - написал дашнак.

Кто-нибудь удивлен этой больной идеологией? Вопрос риторический, ибо отношение, которое мы видим от представителей этой страны на фоне мирных инициатив, говорит само за себя. Армения сегодня называет себя цивилизованным и демократичным государством, но как показывают факты за фактами, цивильности здесь никакой нет и в помине, а демократией не пахнет вообще. Даже после смены власти, так называемой "бархатной революции", был продолжен процесс давления на СМИ, представителей оппозиции и общественности.

Простое наблюдение, что армяне вешают клеймо предательства на любого, кто посмеет высказать свое личное, иное от ненависти мнение, говорит о том, что армянское общество так и не развилось с годами существования этого искусственно созданного на исторически азербайджанских землях государства. Наоборот, шел и идет процесс деградации общества.

Напомним, что 14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.

После этого инцидента было принято решение о возвращении из Еревана азербайджанских спортсменов.

В связи с этим фактом, являющимся воплощением ненависти и вражды в Армении к Азербайджану на этнической почве, в Следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 12.2, 283.2.1 (возбуждение национальной ненависти и вражды с применением насилия), 12.2, 283.2.2 (возбуждение национальной ненависти и вражды с применением насилия лицом с использованием своего служебного положения), 12.2, 324 (надругательство над Государственным флагом Азербайджанской Республики) УК АР.