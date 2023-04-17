Среди военнослужащих азербайджанской армии прошли состязания по пятиборью

В соответствии с планом подготовки на 2023 год состоялось первенство по военному пятиборью среди военнослужащих азербайджанской армии, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

До сведения участников были доведены цель проведения соревнований и правила безопасности, после чего военные спортсмены, проходящие службу в различных видах войск и формированиях, состязались в личном и командном зачётах. Военнослужащие померялись силами в преодолении полосы препятствий, стрельбе из автомата, метании гранат, кроссе на 8 км и плавании.

По итогам состязаний победители были награждены дипломами, кубками и медалями.