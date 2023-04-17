Армения объявила себя Марсом

Автор: Мехти Ахмедзаде

В начале марта этого года стало известно, что на территории Армении планируется открыть центр исследования Марса. Сегодня был подписан соответствующий меморандум между Армянским аэрокосмическим агентством и Австрийским космическим форумом в Ереване.

Подписанты слепо верят, что ландшафты республики якобы похожи на те, которые существуют на красной планете. Ими являются глава Армянского аэрокосмического агентства Мгер Меграбян и директор Австрийского космического форума Гернот Громер.

Через год, по словам Громера, Армения окажется в эпицентре исследований Марса. Это будет сложная современная международная симуляция. Он выразил надежду, что Армения примет активное участие в проекте с точки зрения привлечения инновационных разработок.

"Представители 20 стран хотят присоединиться к исследователям", - сказал Громер, отметив, что первая реальная миссия, по предварительным оценкам, отправится на Марс в течение 20-30 лет.

"Члены первой миссии уже родились в Нью-Йорке, Пекине или, может быть, в Ереване, но пока об этом не знают", - утверждает австриец.

Громер также сообщил, что после миссии в разных городах Армении пройдет ряд лекций, в ходе которых будут представлены ее подробности.

Глава Армянского аэрокосмического агентства Мгер Меграбян в свою очередь отметил, что выбор страны проведения исследований был очень сложен. Для Армении это большой шаг.

"Мы все здесь ради мечты - "завоевать" космос, сделать его новым домом. И это очень большой шаг в этом направлении", - сказал Меграбян.

Тут хочется напомнить, что в Сети некогда распространялся мем о "марсцахе". Со смехом в нем упоминалась слепая любовь армянства присваивать себе все подряд - историю, кухню, музыкальные инструменты, песни, изобретения и земли.

Все впервые было изобретено армянами, все было ими же изведано, все земли на планете принадлежат им, потому что они "первые" на планете. Чуть ли не вся жизнь началась с "древнейшей Армении", которая существовала еще до нашей эры. В принципе по такой же логике и был выдуман сказочный "арцах", Краснодарский край неофициально называется "краснодарцах". Конечно, было вопросом времени, что рано или поздно будет придуман "марсцах" - мем, который указывает на то, что пределам фантазии армянства нет.

В общем, прошло достаточно много времени, чтобы мем потерял актуальность, о нем забыли, но идея "захватить" Марс лишь обострилась.

Похоже, что скоро мы действительно услышим новые сказки о том, что красная планета действительно называется "марсцахом", это "исконно армянская земля", и "первые армяне прибыли на Землю именно оттуда, чтобы ее заселить". А в будущем и иные планеты будут признаны древними армянскими.

Слепая вера в сказанную собой же ложь у армянских фальсификаторов дело не новое. Такое стремление объясняется попыткой самоутвердиться в современном мире. Армянская история, как известно, не совсем богата и древна, как это пытаются представить. Поэтому, как "выход из ситуации", приходится выдавать все за армянское. Причем армянских воров и плагиаторов не останавливают даже явно неармянские названия присваиваемых ими вещей. Так, видимо, и родилась у кого-то в голове идея, что Армения похожа на Марс.

Вот так работает армянская мифология - один придумал, все остальные слепо верят, не проверяя факты.

Наши соседи постоянно создавали свою идентификационную карту за счет других народов, но этого, видимо, маловато, и в ход пойдут другие планеты, ведь если послушать фантазии армянских мифотворцев, то чуть ли не вся Земля была заселена ими. Адам и Ева, Дед Мороз и Нефертити, оказывается, "армянских корней". Америку открыл не Христофор Колумб, а армянин. Легендарная краска для долларов, керосиновая лампа, банкомат, ингалятор, атомная бомба и подводная лодка - все эти изобретения тоже "были сделаны армянами". А теперь ландшафт в Армении марсианский. Трагикомедия, да и только...