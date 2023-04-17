https://news.day.az/politics/1556385.html Джейхун Байрамов обсудил с главным советником по Кавказу Госдепа СШ процесс нормализации отношений с Арменией - ФОТО
Джейхун Байрамов обсудил с главным советником по Кавказу Госдепа СШ процесс нормализации отношений с Арменией - ФОТО
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с главным советником по переговорам на Каквказе Госдепартамента США Луи Боно процесс нормализации отношений Азербайджана с Арменией, передает Day.Az.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре