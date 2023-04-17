Джейхун Байрамов обсудил с главным советником по Кавказу Госдепа СШ процесс нормализации отношений с Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с главным советником по переговорам на Каквказе Госдепартамента США Луи Боно процесс нормализации отношений Азербайджана с Арменией, передает Day.Az.

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