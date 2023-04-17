Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с военнослужащими, задержанными Арменией

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась с письмом к соответствующим международным и региональным организациям, чтобы они в рамках своих мандатов держали в центре внимания вопрос обеспечения прав азербайджанских военнослужащих, задержанных Арменией.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Аппарате Омбудсмена Азербайджана.

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