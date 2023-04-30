Деградация армянского общества добралась до детей

Скандал, совершенный с флагами Азербайджана и Турции в Ереване во время Чемпионата Европы по тяжелой атлетике, показал не только отсталось армянского общества и халатность местного правительства, но и уровень ксенофобии, ненависти и злобы, которое воспитывается в людях с малых лет. Азербайджанофобия и тюркофобия являются наиболее распространенными из них.

Открыв глаза, младенец с первого своя дня прихода на свет слышит больную идеологию об "уникальности армянства", пропаганду о том, как "весь мир обязан армянам". И все это наряду с учениями фашиста Гарегина Нжде, который, как известно, является "героем армянского народа". Нонсенс, чтобы нацисты были героями в современном мире, но для Армении - это норма. В его честь названы школы, улицы, поются песни...

Вырастая на учениях фашиста, естественно, что армянской молодежи чужды любые чувства, кроме ненависти к тому, что было вбито в голову с малого возраста.

После варварства и вандализма, совершенного на ЧЕ в Ереване, в сети вплыло видео, где женщина обучает маленького мальчика тому, что "Турция - это зло". Как видно по кадрам, непонимающий и невинный ребенок уже пропитан ненавистью к флагу страны, он бьет его, что есть силы, держа в руках и проговаривая, что "Турция - вражеское для армян государство". И все это на фоне попыток нормализовать армяно-турецкие отношения. На фоне того, что Турция ни сделала ничего плохого в отношении Армении.

Вот откуда берется этот пещерный национализм, та совершенно не оправданная ненависть, с которой армяне относятся к туркам и азербайджанцам. Чтобы так ненавидеть, причем массово, общенародно и несмотря ни на что, человек должен воспитываться в ненависти с рождения. Так ненавидеть, как это умеют наши соседи, это, пожалуй, уникальное явление. Все народы в чем-то националисты, все привержены своей нации, своей культуре, традициям и так далее. Но когда почитание своей идентичности оборачивается системным вековым злом и кровопролитием, тут уже речь не может идти о высоких чувствах.

Патриотизм в армянском варианте это результат зомбирования. Начинается оно с самого детства и продолжается до конца жизни. Образ врага формируется в сознании армян с самого рождения. Армянские колыбельные, детские сказки, детские телепередачи, а потом садик, школа - все это пропитано ненавистью к соседям. Когда ребенку вместо детских игр рассказывают о том, кто является его врагом, эти рассказы обязательно откладываются в подсознании. А самое печальное, что этот народ не хочет проснуться. Точнее, ему не дают этого сделать. Вот уже и новое поколение "настоящих армян" подрастает...