https://news.day.az/politics/1556446.html Джейхун Байрамов обсудил с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США ситуацию в регионе
Джейхун Байрамов обсудил с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США ситуацию в регионе
17 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дереком Хоганом.
Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-американского сотрудничества, ситуация в регионе, в том числе мирная повестка между Арменией и Азербайджаном.
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