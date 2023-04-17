Джейхун Байрамов обсудил с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США ситуацию в регионе

17 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дереком Хоганом.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-американского сотрудничества, ситуация в регионе, в том числе мирная повестка между Арменией и Азербайджаном.

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