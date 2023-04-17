Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях в Турции

Группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии примет участие в учениях в Турции.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии направлена в Турецкую Республику для участия в городе Карс в совместных тактических учениях "Гейдар Алиев-2023", посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Новость обновляется