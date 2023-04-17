https://news.day.az/politics/1556451.html Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях в Турции - ВИДЕО
Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях в Турции - ВИДЕО
Группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии примет участие в учениях в Турции.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии направлена в Турецкую Республику для участия в городе Карс в совместных тактических учениях "Гейдар Алиев-2023", посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
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