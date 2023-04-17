Ален Симонян- символ армянской "политической культуры"

Автор: Акпер Гасанов

Есть старый, известный анекдот из рубрики "говорит армянское радио". Звучит вопрос: "Что общего между обитателями планеты Плутон и политической культурой в Армении?" Ответ: "И первое и второе является неизвестным науке явлением". Доказательств актуальности этого анекдота всегда и тем более сейчас- более, чем достаточно. Но спикер армянского парламента Ален Симонян, видимо считает, что кашу маслом не испортишь.

С достойным лучшего применения рвением, он выставляет себя и свою страну в жалком и нелепом свете. Да, после того, как армянская сторона толпой набросилась на безоружного азербайджанского солдата, применив в отношении него шокировавшее весь мир звериное насилие, обсуждать с РА, на любом уровне, просто нечего. Тем более, что новоназначенный омбудсмен этой страны, в лучших армянских традициях, соврала, отрицая факты насилия в отношении нашего военнослужащего.

Кроме того, весь мир увидел, что Армения недостойна права называться цивилизованным государством после того, как как в Ереване, на чемпионате Европы по тяжелой атлетике был сожжен азербайджанский флаг, а совершившего этот акт вандализма дизайнера, приближенного к семье премьер-министра РА, не только не наказали по всей строгости закона, а еще и возвели в национальные герои.

Не удивительно, учитывая армянское представление о морали и нравственности и то, что и далее на этом европейском первенстве имели место факты варварства по отношению к флагам Азербайджана и Турции. Спикер армянского парламента Ален Симонян ни за одно из этих действий не извинился. Он просто не так воспитан. Его, ереванского понтогона, хватает лишь на дешевые и трусливые выкрутасы.

К примеру, на то, чтобы соврать про избиение сына армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Эту ложь Симоняна дезавуировал сам "избитый". Но армянский Ален преспокойно утерся, даже не посчитав нужным объясниться по поводу доказанного факта тиражирования лжи. Он иным был занят. Чем? Плевками в своих сограждан, с дальнейшими попытками выйти сухим из воды.

Да, 3 марта гражданин РА Карен Мкртчян сообщил на своей странице в Facebook о том, что Симонян приказал сотрудникам своей охраны схватить его и плюнул ему в лицо после того, как Карен назвал последнего предателем. Позже Ален Симонян не опроверг случившееся. "Зарубите себе на носу, что ваша наглость не останется без ответа, оскорбление законных властей получит законный ответ", - отметил Симонян.

Плевок в гражданина- это такой "законный ответ" по мнению спикера парламента РА. Вот оно - очередной пример армянской политической культуры. И Генеральная прокуратура РА, ясное дело, также действует строго в тех же традициях, не возбудив уголовное дело против Симоняна. Что, судя по всему, придало Симоняну уверенности в том, что теперь он может демонстрировать свою "политическую культуру" и за пределами РА.

Дело в том, что на полях проходящего в Санкт-Петербурге на прошлой неделе заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ, этот любитель плевков в собственных граждан провел встречу с председателем Сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым. В ходе которой Симонян выразил обеспокоенность в связи с сотрудничеством Казахстана и Азербайджана "на территориях, перешедших под контроль Баку вследствие 44-дневной войны".

И сразу же включились армянские СМИ, которые вспомнили о том, что в 2022 году в рамках визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Баку было подписано соглашение о побратимстве городов Шуша и Туркестан. А еще раньше, в 2021 году, Шушу посещали депутаты парламента Казахстана. Вы будете смеяться, но Симонян умудрился выразить удивление этими фактами.

Я же напомню, что клиентка трусливого поджигателя азербайджанского флага в Ереване, гражданская жена армянского премьера, мадам Анна Акопян в свое время тоже что-то лепетала про Шушу и азербайджанский мугам. Но чем все это кончилось? Тем, что Шуша освобождена и там звучит азербайджанский мугам, а город стремительно возрождается.

В целом же, уже даже не шокируют попытки представителей официального Еревана безостановочно совершать "финты ушами". Не удивляют их попытки обвинить Азербайджан в "оккупации" наших же земель. Не удивляет отрицание с их стороны очевидных преступлений в отношении Азербайджана и готовность совать свой многострадальный нос в отношения между Азербайджаном и его союзниками. Все это - примеры армянской политической культуры, о которой, как и об обитателях планеты Плутон, наука ничего не знает.