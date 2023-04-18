Решив карабахский конфликт, Азербайджан создал пример обеспечения глобальной безопасности - Рамиль Усубов
Решив карабахский конфликт, Азербайджан внес большой вклад в глобальную безопасность, борьбу с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, и создал прекрасный пример успешного решения таких проблем, которые годами считались "замороженными". Это показывает, что победа, одержанная Азербайджаном, имеет глобальное значение и способствует развитию и стабильности в международном масштабе.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов в статье, опубликованной в газете "Азербайджан".
Он отметил, что Азербайджан неоднократно выражал официальное отношение к вопросу безопасности проживающих в Карабахе армян.
"Президент Ильхам Алиев всегда заявляет, что азербайджанским государством будут обеспечены не только безопасность, но и занятость, социальное благополучие и все права армянского населения, проживающего на нашей территории. Мирный договор, который будет подписан, наконец-то принесет этим людям безопасную, нормальную, комфортную жизнь по прошествии 30 лет", - сказал Усубов.
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