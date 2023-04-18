https://news.day.az/politics/1556518.html Президент Казахстана назначил нового посла в Азербайджане
Президент Казахстана назначил нового посла в Азербайджане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла страны в Азербайджане.
Как передает Day.Az, указом главы государства Алим Байел назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике.
Другим распоряжением, подписанным Президентом Токаевым, Сержан Абдыкаримов освобожден от должности посла РК в Азербайджане.
До назначения послом Казахстана в Азербайджане Алим Байел был генеральным консулом Республики Казахстан в Стамбуле.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре