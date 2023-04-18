Президент Казахстана назначил нового посла в Азербайджане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла страны в Азербайджане.

Как передает Day.Az, указом главы государства Алим Байел назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике.

Другим распоряжением, подписанным Президентом Токаевым, Сержан Абдыкаримов освобожден от должности посла РК в Азербайджане.

До назначения послом Казахстана в Азербайджане Алим Байел был генеральным консулом Республики Казахстан в Стамбуле.