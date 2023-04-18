Главе МИД Великобритании направлено обращение по поводу пленных азербайджанских солдат

Руководитель функционирующей в Лондоне Общины азербайджанцев Британии Фарида Панахова обратилась с письмом к министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли в связи с захваченными в Армении в плен азербайджанскими солдатами.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в письме внесена ясность в причины того, почему солдаты Азербайджанской армии - Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения, оказались в армянском плену, привлечено внимание к нечеловеческим действиям в отношении наших военнослужащих. Этот преступный инцидент расценен как грубое нарушение Арменией международных гуманитарных законов.

Отмечается, что важно, чтобы международные организации расследовали не только данный преступный инцидент, но и акты насилия со стороны Армении на протяжении более, чем 30 последних лет против без вести пропавших 3890 азербайджанцев, и дали им надлежащую оценку.

Еще раз подчеркнуто, что Армения не выполняет обязательства по важным международным актам, в том числе Женевской конвенции, конвенциям против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Решительно осудив применение пыток против азербайджанских военнослужащих, руководитель общины призвала британского министра вмешаться в этот вопрос: "Bажно направить миру четкий месседж о том, что Великобритания не потерпит нарушения международного права, заявить, что мы солидарны с правительством Азербайджана, прилагающим усилия для достижения справедливости в отношении наших двух солдат. Мы верим, что, защитив права человека и верховенство закона, сможем превратить планету в более безопасное и более справедливое пространство для всех".