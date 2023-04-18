Бывший карабахский конфликт оказал серьезное влияние не только на наш регион, но и на евразийское пространство.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал секретарь Совета Безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов в статье, опубликованной в официальной прессе.

"Этот конфликт был не только местом пересечения, а иногда и столкновения противоречий и интересов, связанных с Азербайджаном и Арменией, или Кавказом. Надо сказать, что некоторые сверхдержавы, имеющие интересы в регионе, а также транснациональные компании преследовали свои интересы в связи с этой проблемой, свои экономические и политические выгоды. И с этой точки зрения, как отметил глава азербайджанского государства, на протяжении многих десятилетий эти силы, вместо того, чтобы способствовать процессу переговоров, сознательно затягивали его решение, создавали искусственные препятствия. Победоносный Верховный Главнокомандующий своей решимостью разрушил все эти коварные планы", - сказал он.