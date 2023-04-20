Армянских бандитов, прячущихся в зоне РМК, теперь будут отлавливать как кроликов

Увлекшиеся популизмом армянские власти, чтобы хоть как-то понравиться своему обществу, выбирают сиюминутные решения, у которых тяжелые последствия на перспективу. Все шаги, которые сейчас предпринимаются, направлены исключительно на внутреннюю аудиторию, но никак не служат национальным интересам Армении. Это касается и провокаций на границе, и инцидента с азербайджанским флагом, и возбуждения дела в отношении наших солдат.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

По мнению политолога, происходящее также указывает на то, что власти Армении не контролируют ситуацию и не могут в полной мере управлять своей страной. Налицо - анархия. Даже проведение такого престижного мероприятия, как Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, превратилось в балаган. И это - в присутствии высших лиц государства и иностранных гостей!

Что касается обвинений против задержанных военнослужащих Агшина Бабирова и Гусейна Ахундова, то, как отметил Ибрагимов, возбуждение дела по весьма сомнительным обвинениям указывает на то, что армяне пытаются выжать из ситуации по-максимуму, довести наших ребят до уровня тех диверсантов, что отбывают наказание в Азербайджане, и получить возможность для торга.

"Но не будем забывать, что за последние два с половиной года армянские военнослужащие тоже неоднократно терялись и попадали на территорию Азербайджана. И все они были безо всяких условий возвращены. Теперь этого не будет, никого Азербайджан больше передавать не будет.

Армения встала на скользкий путь. Ей не следует забывать, что в настоящее время на суверенной территории Азербайджана находятся порядка 10 тысяч граждан Армении, которые однозначно подпадают под инкриминируемые нашим солдатам обвинения и могут быть привлечены к ответственности. Теперь, думаю, их начнут уже целенаправленно отлавливать, несмотря ни на чьи стенания. Как кроликов в садике, из которого нет выхода. И это в лучшем случае. Антитеррористических операций еще никто не отменял", - подчеркнул Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева