МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с Башлыбельской резней

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в связи 30-й годовщиной Башлыбельской резни.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"В 30-ю годовщину Башлыбельской резни, являющейся очередным проявлением политики этнической чистки и ненависти Армении к Азербайджану, мы чтим память 21 жертвы и еще раз заявляем о важности прекращения безнаказанности для установления устойчивого мира в регионе".