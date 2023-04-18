https://news.day.az/politics/1556609.html МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с Башлыбельской резней
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с Башлыбельской резней
Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в связи 30-й годовщиной Башлыбельской резни.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"В 30-ю годовщину Башлыбельской резни, являющейся очередным проявлением политики этнической чистки и ненависти Армении к Азербайджану, мы чтим память 21 жертвы и еще раз заявляем о важности прекращения безнаказанности для установления устойчивого мира в регионе".
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