Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана

Официальный Ереван полностью признает территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, выступая сегодня на заседании парламента.

"Я подтверждаю, что Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана", - заявил Пашинян.