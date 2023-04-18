https://news.day.az/politics/1556611.html Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана - Пашинян
Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана - Пашинян
Официальный Ереван полностью признает территориальную целостность Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, выступая сегодня на заседании парламента.
"Я подтверждаю, что Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана", - заявил Пашинян.
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