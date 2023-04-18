"Зангезур - территория Азербайджана"

В тираже под номером 1748 французской газеты L'Œeuvre, опубликованном в 1920 году, размещена статья о соглашении между Россией и Арменией, в котором Зангезур указывается территорией Азербайджана. Спустя 103 года, факты всплыли наружу.

"1 июля в 1920 году при обоюдном согласии и договоре России и Армении Зангезурский регион Азербайджана был передан армянам. Местные азербайджанцы были против такого решения и продолжали бороться", - отмечено во французской газете.

Как видим, в тексте написанно именно Зангезур, а не "Сюник", как французы и армяне ныне преподнесят историческую территорию нашей страны, покрывая данные факты и фальсифицируя историю.

Это был не просто подарок, а одна из самых кровавых страниц в истории Азербайджана.

Не смотря на все и результаты Второй Карабахской войны, проармянская Франция, которая руководит черным пиаром в отношении нашей страны, пытается скрыть подобные факты или вовсе игрорирует их. Хотя мы видим, что тогда французские СМИ признавали Зангезур территорией Азербайджана.

Собственно подобное халатное отношение Парижа на протяжении последних 30 лет, его бездействие в Карабахском вопросе как сопредседателя ОБСЕ и привели к тому, что с мнением французов сегодня в Баку никто не считается.

Рано или поздно, правда всплывает наружу, и, как видим, сами французы некогда придавали ее огласке.