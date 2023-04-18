Мы требуем справедливости в связи с военными преступлениями, совершенными Арменией.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал в Twitter начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

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