Закир Гасанов отправился в Казахстан

По приглашению министра обороны Республики Казахстан генерал-полковника Руслана Жаксылыкова 18 апреля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с официальным визитом в эту страну.

Как сообщили Day.Az в минобороны, на встрече, которая состоится в рамках визита, планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной областях и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.