https://news.day.az/politics/1556644.html Закир Гасанов отправился в Казахстан
Закир Гасанов отправился в Казахстан
По приглашению министра обороны Республики Казахстан генерал-полковника Руслана Жаксылыкова 18 апреля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с официальным визитом в эту страну.
Как сообщили Day.Az в минобороны, на встрече, которая состоится в рамках визита, планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной областях и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре