https://news.day.az/politics/1556648.html Глава МИД Израиля отправился с визитом в Азербайджан
Глава МИД Израиля отправился с визитом в Азербайджан
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отправился с визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, министра сопровождает бизнес-делегация из представителей 20 израильских компаний в области кибербезопасности, внутренней безопасности, водоснабжения и сельского хозяйства.
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