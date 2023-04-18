Глава МИД Израиля отправился с визитом в Азербайджан

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отправился с визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, министра сопровождает бизнес-делегация из представителей 20 израильских компаний в области кибербезопасности, внутренней безопасности, водоснабжения и сельского хозяйства.