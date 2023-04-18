https://news.day.az/politics/1556662.html Разоблачена преступная группировка, действовавшая под прикрытием религии - ОПЕРАЦИЯ МВД - ФОТО
Разоблачена преступная группировка, действовавшая под прикрытием религии - ОПЕРАЦИЯ МВД - ФОТО
Сотрудники министерства внутренних дел провели операцию по задержанию членов еще одной преступной группировки, действующей в Азербайджане под прикрытием религии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во время операции было задержано около 20 человек.
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