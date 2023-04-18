В Общине Западного Азербайджана проведена информационная сессия с целью содействия деятельности волонтеров в доведении до мировой общественности реалий в связи с Западным Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие было организовано совместно Общиной Западного Азербайджана, Общественным объединением "Региональное развитие" и Союзом волонтерских организаций Азербайджана (СВОА).

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Азиз Алекперли рассказал о бедствиях, постигших наших соотечественников в Западном Азербайджане, об их праве вернуться на родину предков. Он отметил, что сегодня очень важно донести до мира эти реалии, и необходимо, чтобы молодежь активизировала свою деятельность в этом направлении.

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