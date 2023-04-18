У Армении будут проблемы с международными форумами

Армения может лишиться международных соревнований после того, как один из организаторов Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване поджег и похитил азербайджанский флаг на церемонии открытия. Об этом для канала "360" рассказал телерадиоведущий Гия Саралидзе, анализируя провокационный инцидент, передает Day.Az.

"На Южном Кавказе очередное обострение. Правда, связано оно не с заявлениями политиков или боевыми действиями, а со спортом. На открытии Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване местная публика сначала освистала флаг Азербайджана, а затем мужчина, который, между прочим, оказался одним из организаторов церемонии открытия, и вовсе выхватил флаг из рук девушки-знаменосца, поджег его и убежал", - прежде всего напомнил он, как произошла провокация.

"Произошедшее предсказуемо привело к обострению и так непростых отношений между двумя странами. Делегация Азербайджана отказалась принимать участие в соревнованиях, обратилась в международные спортивные организации с требованием осудить эту провокацию", - отметил Гия Саралидзе, обратив внимание, что поездка делегации Азербайджана на Чемпионат Европы в Ереван считалась большим прорывом с точки зрения отношений двух стран: за последние три с лишним десятилетия армянские и азербайджанские спортсмены регулярно отказывались выступать друг у друга на родине.

"Например, в мае на Чемпионат Европы в Баку не поедет сборная Армении по художественной гимнастике. Азербайджанские спортсмены в последний раз выступали в Армении в далеком 2009 году на Молодежном чемпионате Европы по дзюдо", - уточнил телерадиоведущий.

Гия Саралидзе подчеркнул, что спорт регулярно используется политиками для налаживания отношений. "Спортсмены в этих случаях как бы идут впереди дипломатов и в определенном смысле их даже заменяют. А вот то, что произошло в Ереване, наоборот, послужило поводом для обострения ситуации и всплеска негативных эмоций, которых между Арменией и Азербайджаном и так было предостаточно. Армянская сторона поставила себя в очень сложное положение. Не осудить поджог флага - не поймут в международном сообществе. Осудить - будут проблемы внутри страны", - сообщил он.

"Пока очевидно, что в этой ситуации именно Азербайджан и его позиция находят сочувствие международного сообщества, и не только, кстати, спортивного. Азербайджанская сторона утверждает, что они приняли решение участвовать в чемпионате в Армении, так как считали, что истинный спортивный дух не должен становиться заложником натянутых отношений между странами", - рассказал телерадиоведущий.

"Европейская федерация тяжелой атлетики случившееся назвала посягательством на неприкосновенность спортивных ценностей и выразила свою полную солидарность и поддержку спортсменам, тренерам, официальным лицам Азербайджана. Федерация сожалеет о том, что делегация Азербайджана была вынуждена покинуть соревнования, но в то же время говорит, что уважает это решение. Очевидно, что после инцидента Еревану сложно будет претендовать на проведение международных форумов, и не только спортивных", - заключил Гия Саралидзе.