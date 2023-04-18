Сахиба Гафарова прибыла с официальным визитом в Польшу

18 апреля парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в столицу Польши Варшаву.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в состав делегации входят депутаты Саттар Мехбалыев, Вугар Байрамов, Эльман Мамедов и Машхур Мамедов и другие официальные лица.

В аэропорту Варшавы делегацию встретили посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова, руководитель протокольной службы Сейма Польши и другие официальные лица.

В рамках визита предусмотрены встречи С.Гафаровой с президентом Польши, председателями Сейма и Сената. Кроме того, спикер Милли Меджлиса выступит на открытии выставки "Жемчужины польского наследия в Азербайджане" и в Варшавском Университете.