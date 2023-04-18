Сахиба Гафарова прибыла с официальным визитом в Польшу
18 апреля парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в столицу Польши Варшаву.
Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в состав делегации входят депутаты Саттар Мехбалыев, Вугар Байрамов, Эльман Мамедов и Машхур Мамедов и другие официальные лица.
В аэропорту Варшавы делегацию встретили посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова, руководитель протокольной службы Сейма Польши и другие официальные лица.
В рамках визита предусмотрены встречи С.Гафаровой с президентом Польши, председателями Сейма и Сената. Кроме того, спикер Милли Меджлиса выступит на открытии выставки "Жемчужины польского наследия в Азербайджане" и в Варшавском Университете.
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