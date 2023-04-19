Комплексное развитие регионов в приоритете госполитики Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Нефтчалинский и Сальянский районы республики. С участием первых лиц государства в этих районах состоялось открытие ряда объектов. В Нефтчале - Нефтчалинского олимпийского спортивного комплекса, автомобильной дороги Нефтчала-Кюркенд-Маяк номер 2, новая школа, в Сальяне - центра цифрового управления ОАО "Азеришыг" и Центра "ASAN Xidmət". Президент и Первая леди ознакомились с условиями созданными после капитального ремонта в родильном доме и детской поликлиники Сальянской районной центральной больницы, с работой хозяйства по разведению осетровых рыб ООО Azerbaijan Fish Farm в селе Еникенд Нефтчалинского района.

Все эти объекты построены или отремонтированы в рамках программ регионального развития и показывают широту подходов государства к судьбе регионов страны. Акценты расставлены сбалансированно и позволяют поднимать и социально-экономический уровень населения, и уровень системы регионального здравоохранения, а также открывать новые возможности для предпринимательской деятельности. Поездки по регионам главы государства, как правило, приурочиваются к открытию важных инструктивных объектов. В этот раз Президент Ильхам Алиев открывал автомобильную дорогу Нефтчала-Кюркенд-Маяк номер 2. Дорога небольшая, всего 19 километров, но очень значимая в региональном масштабе. Дорога не ремонтировалась много лет и пришла в негодное состояние. Теперь три населенных пункта, включая сам райцентр Нефтчала, соединены современной магистралью. Если учесть, что модернизация транспортной сети страны складывается не только из международных магистралей, то сданная с участием главы государства обновленная дорога является вкладом в этот процесс.

Находясь в Сальяне, Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению. В котором, в частности подчеркнул, что общее развитие регионов Азербайджана носит как социальный характер, так и укрепляет нашу страну в целом. Он напомнил, что в настоящее время реализуется четвертая по счету Государственная программа социально-экономического развития регионов. "Мои поездки в регионы являются и средством контроля, то есть как выполняются мои поручения, в то же время даются очередные поручения, рекомендации, с тем чтобы в регионах были достигнуты все заявленные нами цели, в первую очередь улучшение благосостояния людей, создание инфраструктурных объектов, в том числе проведение работ, связанных с социальной инфраструктурой. Словом, общее развитие регионов Азербайджана носит и социальный характер, и в то же время усиливает нашу страну", - сказал Президент Азербайджана.

Отметим, что Указ "Об утверждении Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах" был подписан Президентом 29 января 2018 года. Согласно указу был дан старт новой пятилетней программе. Текущий год - последний и по его итогам станет ясно, как изменилась республика за прошедшие пять лет. Думается, эти изменения видны всем и не требуют детализации. За эти пять лет стране пришлось пережить войну и пандемию, но в последний год 4-й ГП Азербайджан вошел с серьезными достижениями.

Госпрограмма на 2019-2023 годы предусматривала реализацию мер, направленных на стимулирование ненефтяного сектора, повышение качества коммунальных услуг и обеспечение регионов социальной инфраструктурой, дальнейшее улучшение предпринимательской среды, рост инвестирования, открытие новых предприятий, создание новых рабочих мест, сокращение уровня бедности. По всем этим пунктам имеются серьезные успехи. Достаточно сказать, что по состоянию на конец 2022 года уровень бедности по стране опустился ниже 5 процентов, ненефтяной сектор за первые два месяца текущего года вырос на 4,6 процента, в регионах страны практически ежемесячно закладываются или сдаются в эксплуатацию новые дороги, социальные объекты, для местных предпринимателей и фермеров создаются благоприятные условия.

Когда в 2019 году принималась 4-я Госпрограмма, никто еще не знал, что через год в жизни страны произойдут коренные изменения. Осенью 2020 года Азербайджан вернул свои земли, которые практически сразу начал возвращать к жизни. Госпрограмма, можно сказать, переписывалась и дополнялась на ходу. Подписанный в июле 2021 года Президентом страны указ "О новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике" внес свои коррективы. Кроме того, Госпрограмме с новым содержанием потребовалось увеличение финансирования. Интеграция Карабахского региона и Восточного Зангезура в экономическую и социальную системы страны добавило Госпрограмме "забот". В работу были переданы десять тысяч квадратных километров территорий, которые нужно было отстраивать и возрождать. Как показывает нынешняя поездка главы государства в Нефтчалу и Сальян, государство держит под пристальным вниманием все регионы. Однако не секрет, что основные силы сейчас брошены на проекты, осуществляемые на освобожденных территориях. На сегодня это основной фронт работ. Как заявил в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальяне Президент Ильхам Алиев, в настоящее время вопрос восстановления Карабаха и Восточного Зангезура является для нас главным приоритетом, и большинство своих поездок в регионы он совершает именно туда. "Работа, проделанная в Карабахе и Восточном Зангезуре, еще раз показывает, что мы, хозяева этих земель".

Примером успешного развития региональных проектов можно назвать начало заселения освобожденных сел Агалы Зангиланского и Талыш Тертерского района. Глава государства очень точно подметил, что в облике этих современных и благоустроенных населенных пунктов мы видим облик будущего освобожденных территорий. "На примере этих сел мы видим в целом будущий облик Карабаха и Восточного Зангезура - благоустроенные города, благоустроенные села, инфраструктура, созданная на основе принципов умного управления. То есть все это очевидно. Еще раз скажу, эти два проекта уже показывают всему населению Азербайджана и всему миру, каким будет будущий облик Карабаха и Восточного Зангезура", - сказал Президент Ильхам Алиев. По его словам, все проекты, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, железными и автомобильными дорогами, энергообеспечением, водоснабжением, мелиоративными работами, идут по плану. Два аэропорта уже действуют, строительство третьего продолжается. В Шуше закладывается второй крупный жилой комплекс, ускоренно идут работы в Лачине, куда жителей планируется вернуть до конца текущего года.

Таким образом, у 4-й Государственной программы социально-экономического развития регионов ожидается грандиозный финал. И уже не трудно предположить, какие задачи будут поставлены в следующей. Президент Ильхам Алиев каждым своим шагом и решением демонстрирует, что он знает что, как и когда нужно делать. У Азербайджана появился новый широкий фронт работ и приложения своих возможностей. И можно не сомневаться, что все поставленные главой государства задачи будут выполнены.