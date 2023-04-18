Министр обороны Азербайджана встретился с казахстанским коллегой

Находящийся с официальным визитом в Республике Казахстан министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 18 апреля встретился с министром обороны этой страны генерал-полковником Русланом Жаксылыковым.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала в Астане была организована официальная церемония встречи. Министры обороны прошли перед почетным караулом, были исполнены государственные гимны обеих стран. В соответствии с протоколом генерал-полковник З.Гасанов оставил запись в Книге почетных гостей.

Затем состоялась встреча в министерстве обороны Республики Казахстан.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между нашими странами в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В конце была сделана памятная фотография.