Алим Байель стал Послом Казахстана в Азербайджане

Соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев.

Как передает Day.Az, назначенный в Азербайджан 39-летний Алим Байель стал самым молодым из действующих казахстанских послов. О дипломате известно, что он свободно говорит на казахском, русском, английском, турецком и азербайджанском языках. Именно он осуществлял казахско-турецкий перевод во время частых встреч Токаева и Эрдогана.

Однако среди казахстанских дипломатов немало тех, кто становились послами и в более молодом возрасте. Так, бывший Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди стал послом в Малайзии в возрасте 36 лет. Рекорд же принадлежит Кайрату Сарыбаю, который был назначен послом в Турции в возрасте 33 лет.

Алим Байель обучался в университетах Турции и США. Является выпускником престижной программы Болашак. Дипломат состоит в Президентском молодежном кадровом резерве, созданном по поручению К.Токаева в 2019 году. В начале своей карьеры Байель работал в только созданной тогда Организации Тюркских государств. Женат, воспитывает дочь.