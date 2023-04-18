Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с генсеком ОИС

18 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Брахимом Таха.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в первую очередь стороны выразили наилучшие пожелания и поздравления по случаю наступающего праздника Рамазан и пожелали мира и процветания всему исламскому миру.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущих возможностях сотрудничества между Азербайджаном и ОИС, вопросах повестки дня и перспективах на будущее.

Джейхун Байрамов рассказал о полезном и эффективном сотрудничестве нашей страны с Организацией и отметил, что это сотрудничество успешно продолжается как в рамках двусторонних, так и международных организаций.

Касаясь успешной организации совместных мероприятий, стороны коснулись итогов 49-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС, прошедшей в Мавритании в марте текущего года, принятых решений и дальнейших шагов.

В ходе телефонного разговора министр Джейхун Байрамов рассказал о предпринимаемых Азербайджаном усилиях по ликвидации последствий бывшего конфликта, а также по укреплению мира и безопасности в регионе, проинформировал о шагах, предпринимаемых по мирной повестке дня. Министр также рассказал о провокациях Армении, которые усугубили ситуацию.

С благодарностью было подчеркнуто, что ОИС традиционно поддерживает справедливую позицию Азербайджана, основанную на международном праве, территориальной целостности и суверенитете.

Также министр Джейхун Байрамов, проинформировавший о реализуемых правительством Азербайджана проектах по широкомасштабному восстановлению и развитию территорий, освобожденных от оккупации, пригласил представителей дружественных и братских стран в рамках организации для участия в указанных проектах.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес