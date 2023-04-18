Установленные Арменией мины продолжают убивать и калечить граждан Азербайджана

Мины, установленные Арменией, продолжают убивать и калечить граждан Азербайджана.

Об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter, сообщает Day.Az.

Отмечается, что сегодня в Тертерском районе в результате разрыва мины пострадал мирный житель, и тем самым число пострадавших от мин после окончания войны достигло 291 человека.

"Армения по-прежнему отказывается предоставлять точные минные карты", - говорится в публикации.