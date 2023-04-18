https://news.day.az/politics/1556823.html Установленные Арменией мины продолжают убивать и калечить граждан Азербайджана
Установленные Арменией мины продолжают убивать и калечить граждан Азербайджана
Мины, установленные Арменией, продолжают убивать и калечить граждан Азербайджана.
Об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter, сообщает Day.Az.
Отмечается, что сегодня в Тертерском районе в результате разрыва мины пострадал мирный житель, и тем самым число пострадавших от мин после окончания войны достигло 291 человека.
"Армения по-прежнему отказывается предоставлять точные минные карты", - говорится в публикации.
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