Кому врет Никол Пашинян?

Автор: Акпер Гасанов

Политика нужно оценивать не по словам, а по реальным действиям. Эта аксиома, судя по всему, недоступна пониманию премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в очередной раз пытается получить внешние эффекты от громкого, на его взгляд, заявления. В их озвучивании, добавлю, данный политик, большой специалист. И в Армении раз за разом выпадают в осадок, после услышанного от своего героя "шашлычной революции".

"Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном реалистично, если обе страны четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются сегодня и навсегда не предъявлять друг другу территориальных претензий", -заявил он сегодня, представляя отчет правительства за 2022 год. Какой, однако, существенный сдвиг в оценке реалий!

Что-то мы не слышали таких речей от Никола Воваевича до 44-дневной войны. Наоборот, он тогда продвигал нарратив про то, что "Карабах - это Армения и точка". А тогдашний глава МО РА Давид Тоноян мечтал о новом захвате наших земель, не получая по шее от Пашиняна за такие заявления. Никол того розлива искренне верил в то, что ему удастся так ловко сфинтить ушами, что воевать за Армению будут иные государства.

В частности, страны-члены ОДКБ. Для того армянская сторона и устроила летом 2020 года провокацию в товузском направлении. Но вовлечь страны-члены ОДКБ в армяно-азербайджанский конфликт не удалось. После чего, как мы все помним, в Армении начался поток управляемой критики в адрес России, прежде всего, и иных стран из данной Организации, который усилился в ходе и по итогам 44-дневной войны.

Она увенчалась нашей грандиозной победой и освобождением почти всех территорий Азербайджана, включая великую Шушу. А еще, она увенчалась крахом мифа о "непобедимости" армянской армии, со ссылкой на явно переворачивающихся в гробу от такой наглости Плиния-младшего и Геродота. В рядах "непобедимых" оказалось аж 11.000 дезертиров, кроме того обнаружилась явная моральная и техническая отсталость армянской армии.

В общем, вынужден был Пашинян тогда, в ночь на 10 ноября 2020 года, подписать трехстороннее заявление. Где он тогда физически находился - предмет отдельных анекдотов. Но важнее то, что оставил свой автограф под, фактически, актом о капитуляции Армении. За что в Ереване его нарекли "капитулянтом", но все же оставили из власти, сорвав зло на Арарате Мирзояне, который был подвергнут экзекуции, но получил в итоге должность главы МИД Армении.

А теперь вспомним, стал ли Пашинян следовать букве подписанного им же трехстороннего заявления? Вовсе нет. Он, к примеру, не реализовывает пункт, в котором было сказано про то, что российские миротворцы временно размещаются в зоне своей временной дислокации параллельно с с выводом армянских вооруженных сил. Они до сих пор есть на нашей земле.

Да, они именуются "армией" "арцаха" или иначе, но суть дела в том, что это армянские вооруженные формирования и они не выведены из Карабахского экономического района Азербайджана. Кроме того, в трехстороннем заявлении было сказано про то, что разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе и Армения обеспечивает транспортное сообщение и гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой .

Армения и этого не делает. При этом, представители официального Еревана, на протяжении всех двух с половиной лет, что прошли с момента подписания трехстороннего заявления, рассуждают о важности "гарантий безопасности для армян Карабаха", о чем нет ни слова в этом документе. Попутно, руководство РА , через своих клоунов во главе карабахских сепаратистов, препятствует интеграции армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана с нашей страной.

Более того, у нас есть масса доказательств того, что армянская сторона планирует военный реванш. И на фоне всего этого звучит очередное "мирное" заявление Пашиняна.

"Я хочу вновь подтвердить, что Армения полностью признает территориальную целостность и ожидает, что Азербайджан сделает то же самое, признав территорией Армении территорию Армянской ССР", - заявил он.

Лицемерие? Конечно. Ведь, Армения вынуждена была признать территориальную целостность Азербайджана, как по итогам 44-дневной войны, так и по итогам иных шагов военно-политического характера, имевших место после ее окончания. И в Праге, где состоялась четырехсторонняя встреча, по итогам которой стороны согласились с тем, что мирный договор будет подписан, руководствуясь Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией.

А Алма-Атинская декларация о создании СНГ четко говорит, что границы между новыми государствами будут основываться на границах между союзными республиками бывшего СССР, где Нагорно-карабахская Автономная область однозначно является частью Азербайджанской ССР. Вот и все. То есть, сегодня Пашинян попытался представить, как свою "мирную инициативу" то, что уже согласовано.

И нынешние его заявления звучат на фоне позорных , осуждаемых всем миром фактов избиения пленного азербайджанского военнослужащего, на фоне сожженного в Ереване, на международном спортивном мероприятии, флага Азербайджана. Так что, Пашинян всего-лишь пытается снизить негативный эффект от этих армянских действий. Он снова говорит о мире, не предпринимая реальных шагов навстречу к нему. Кого он обманывает? Прежде всего - самого себя и армянское общество. Потому, что Азербайджан все равно добьется всего того, что запланировал, как бы не пыталась "финтить ушами" армянская власть".