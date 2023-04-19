https://news.day.az/politics/1556852.html Британский депутат понаблюдал за процессом разминирования в Агдаме - ФОТО
Британский депутат понаблюдал за процессом разминирования в Агдаме - ФОТО
Руководитель группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Великобритании Боб Блэкмен понаблюдал за процессом разминирования в Агдаме во время своего визита в Азербайджан на прошлой неделе.
Как сообщает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Армянскими силами на территории Азербайджана было установлено более 1 миллиона мин. Теперь отважные люди занимаются разминированием, чтобы очищенные от мин территории можно было использовать для строительства жилых домов и ведения сельского хозяйства", - пишет Блэкмен.
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