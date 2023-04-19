https://news.day.az/politics/1556876.html Сколько гектаров территорий в Карабахе очищено от мин? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ФОТО
Сколько гектаров территорий в Карабахе очищено от мин? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ФОТО
В первом квартале 2023 года было разминировано 7 944 га, обнаружено 3 878 мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорилось на собрании Агентства Азербайджана по разминированию, посвященном итогам первого квартала 2023 года.
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