Сколько гектаров территорий в Карабахе очищено от мин?

В первом квартале 2023 года было разминировано 7 944 га, обнаружено 3 878 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорилось на собрании Агентства Азербайджана по разминированию, посвященном итогам первого квартала 2023 года.

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