Состоялась встреча спикера Милли Меджлиса с председателем польского Сейма

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе официального визита в Польшу встретилась с председателем польского Сейма Эльжбетой Витек.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, Витек выразила удовлетворение отношениями между парламентами двух стран, отметила, что связи двух народов находятся на высоком уровне.

Рассказывая о ситуации в регионе, председатель Милли Меджлиса отметила, что, освободив в 2020-м году свои земли после почти 30-летней оккупации, Азербайджан своей исторической победой в 44-дневной Отечественной войне добился восстановления целостности собственной территории и выполнил четыре резолюции Совбеза ООН о немедленном, полном и безоговорочном выводе войск Армении с азербайджанских земель: "Конфликта между Арменией и Азербайджаном больше нет, он остался в истории. Поэтому действия и заявления, ставящие под сомнение суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ Азербайджана, недопустимы. Армения за период оккупации полностью разрушила все сёла и города, подвергла акту вандализму памятники истории, культуры и религии, осквернила мечети и святилища", - подчеркнула Сахиба Гафарова.



Гафарова также заметила, что на этих территориях проводилась политика этнической чистки, и более миллиона соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Сахиба Гафарова особо отметила начало возрождения освобожденных земель. "Азербайджан за счет собственных средств, дал старт широкомасштабным восстановительным работам. Здесь отстраивается новая инфраструктура. В объявленных зонами "зелёной энергии" Карабахе и Восточном Зангезуре закладываются и возводятся новые города и сёла. С прошлого года начался возврат бывших вынужденных переселенцев на родные земли. Наибольшим препятствием этому делу является множество мин, заложенных Арменией на уже освобождённых территориях Азербайджана. С 10-го ноября 2020- года от разрывов мин погибли или были ранены около 300 гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана".

На встрече было упомянуто предложенное Азербайджаном Армении начало определения границ и нормализации отношений - предложение, составленное из пяти принципов.

"Мы хотим смотреть в будущее, добиться мира и выстроить нормальные отношения. К сожалению, мы наблюдаем продолжающееся до сих пор нарушение Арменией своих обязательств, её провокации на границе и на суверенных землях Азербайджана и попытки обмануть международное сообщество. Армении следовало бы осознать необходимость выполнения взятых на себя обязательств, демонстрации конструктивного подхода и нормализации отношений на основе уже упомянутых принципов. Это единственный способ достичь мира и стабильности в регионе", - подчеркнула спикер Милли Меджлиса.