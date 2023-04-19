Сахиба Гафарова приняла участие в открытии выставки «Жемчужины польского наследия в Азербайджане» в Польше

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и маршал Сейма Польши Эльжбета Витек приняли участие в открытии выставки "Жемчужины польского наследия в Азербайджане" в Варшаве.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связям с общественностью Милли Меджлиса, приветствовав спикера Милли Меджлиса, Эльжбета Витек отметила, что такие мероприятия способствуют развитию наших отношений, большему сближению наших народов, позволяют продвигать их культурные ценности.

Сахиба Гафарова, в свою очередь, приветствовала участников события и поблагодарила Эльжбету Витек за проведение выставки.

"Азербайджан, где встречаются Восток и Запад, является родиной для многих культур, краем, в котором существовали большие цивилизации, где мультикультурализм и толерантность стали неотъемлемой частью жизни каждого азербайджанца независимо от его или её этнической принадлежности", -сказала С.Гафарова. Особо подчеркнув 200-летнее польское наследие Азербайджана именно в этом контексте, она добавила, что поляки исторически выделялись в Азербайджане как архитекторы и юристы, инженеры и интеллектуалы, учителя и военные, предприниматели и государственные деятели.

Поляки были вовлечены в деятельность Азербайджанской Демократической Республики - первого светского парламентского демократического государства на мусульманском Востоке и в Тюркском мире. Наши польские сограждане были представлены практически во всех правительственных структурах, в парламенте и в судебной системе; они не жалели сил для защиты нашей общей Родины - Азербайджана. В тот период одним из депутатов, представляющих национальные меньшинства в азербайджанском парламенте, был представитель польского Национального совета Станислав Вонсович.

Сахиба Гафарова особо выделила польских архитекторов, оставивших великолепное наследие при создании уникальной красоты Баку в конце 19-го-начале 20-го веков. Она рассказала о польских архитекторах, создавших здания, построенные в нашей столице и в ряде других городов и районов Азербайджана. По ее словам, на выставке вниманию посетителей представлены шедевры этих знаменитых польских архитекторов. Спикер поблагодарила всех, кто внес свой вклад в создание мероприятия, и его гостей.