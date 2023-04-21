Армения идет по «граблям» под диктовку внешних сил

Армения идет по граблям. Упорно и тупо, совершая одну непоправимую ошибку за другой.

Представление, разыгрывающееся вокруг заблудившихся азербайджанских солдат, поджог азербайджанского флага - это очередные непоправимые ошибки, которые грозят армянской стороне очень серьезными проблемами.

Напомним, что по причине плохих погодных условий, находясь в горной местности, солдаты случайно попали на вражескую территорию. Были бы профессионалы, нашли бы выход из ситуации, но эти мальчики пошли не в том направлении и запутались окончательно. В результате оба были задержаны, подверглись издевательствам и избиению, а теперь отданы под следствие по сфабрикованному обвинению.

Армянская сторона давно мечтала о таком аппетитном шансе устроить торг. Отправив в декабре 2020 года в Азербайджан диверсионную группу, в Армении не думали, что те так быстро попадутся, точнее - сдадутся в плен и будут отправлены под суд. Часть диверсантов, не успевших ничего натворить, вернули, часть обменяли на карты минных полей. Те же, кто уже пролил кровь, получили сроки. Как и террористы, наемники и лица, зверствовавшие в годы Первой карабахской войны и попавшие в руки азербайджанских военных через тридцать лет. Армянская сторона водрузила этих преступников на знамена и бегает с ними по международным инстанциям, обвиняя Азербайджан в нарушении Женевских конвенций. Но данные лица под Женевские конвенции не подпадают, и доказать обратное армянам не удалось, поэтому им требовался какой-то козырь. Без этого козыря торговаться с Баку было невозможно. По всему видно, что в Армении полагают, что такой козырь теперь у них в руках.

А 14 апреля произошло событие, заставившее даже многих сторонников армянства усомниться в адекватности армян. На открытии Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване стилист-"патриот" в националистическом угаре выхватил из рук участницы церемонии азербайджанский флаг и поджег его. Церемония транслировалась в Европу в прямом эфире, то есть акт вандализма произошел на глазах не только зомбированного общества, но и десятков миллионов людей на континенте. О присутствии в зале руководства Армении, глав европейской и международной федераций мы уже не говорим.

Почему армянская сторона так активизировалась в провокациях? Ведь она явно идет на обострение. О чем это говорит и к чему ведет? С этими и другими вопросами мы обратились к известному политологу и историку Ризвану Гусейнову.

По его словам, в последние недели, действительно, происходит много событий, и триггером для них стало то, что Азербайджан взял под контроль важный участок азербайджано-армянской границы в направлении сел Забух и Джахазур.

Это тот самый пятикилометровый старый "Лачинский коридор". Эта территория взята под контроль вместе со старой Лачинской дорогой. Вместо нее несколько южнее построена новая дорога, через которую временно проезжают транспортные средства в Ханкенди. Армянская сторона не построила свою часть этого пути, поэтому на данный момент важность для нее представляет дорога, проходящая вблизи села Тех. Новая будет проходить через село Корнидзор несколько южнее, поскольку Азербайджан, взяв под контроль участок от Забуха до Джахазура и позиции армянской стороны вблизи приграничного села Тех. Третьи силы попытались использовать эту новую ситуацию и, к сожалению, получилось так, как получается все эти два с половиной года. А именно - границу с Арменией Азербайджан, к сожалению, вынужден выстраивать на основе военно-политической силы и боестолкновений, а не переговоров и процесса делимитации.

Вторые "грабли" - это задержание в Армении наших заблудившихся солдат. Мы все видели кадры их задержания, избиения и истязания в противовес всем международным конвенциям. Третьим примечательным событием стала попытка сожжения азербайджанского флага на открытии Чемпионата Европы по тяжелой Атлетике в Ереване.

Как видим, Армения шаг за шагом идет к эскалации. И не столько даже Армения, сколько внешние игроки, которые не хотят сближения и переговоров Баку и Еревана. В преддверии анонсированной встречи между главами двух стран, которая должна была пройти по инициативе США, и произошли все эти события. Думаю, взаимосвязь этих факторов не стоит упускать из виду.

Армянская сторона однозначно идет на поводу как у внешних, так и у внутренних сил, оппозиционных Пашиняну. Это карабахский клан, возглавляемый Кочаряном. В него входят многие бывшие и действующие представители силовых структур, спецслужб, генералитета, недовольные результатами 44-дневной войны и стремящиеся по указке извне свергнуть Пашиняна. Они будут по-максимуму раскручивать все темы, которые могут привести к еще большему осложнению и без того трудных отношений между Баку и Ереваном. Возбуждение уголовного дела против наших солдат тоже задумано как раздражитель. Мы помним, как армянская сторона в период оккупации торговала живыми и мертвыми азербайджанцами, пленными и заложниками. Нынешняя оппозиция Армении - это те самые подонки, которые спекулировали нашими соотечественниками. Все, что мы наблюдаем сегодня, это те же самые методы, направленные на то, чтобы спровоцировать новый конфликт.

Этого подонка - осквернившего наш флаг стилиста Николяна использовали для нарастания напряженности. Сам Пашинян не контролирует ситуацию. Внутри его власти либо раскол, либо каждый действует сам по себе, а премьер не может контролировать хода событий и идет у них на поводу. Чем пользуются его как внутренние враги, так и внешние игроки, желающие спровоцировать новый конфликт в нашем регионе.

Никаких иллюзий по поводу реакции международных организаций на поведение армян у меня лично нет. Все эти организации прекрасно знают, что происходит и кто виноват. И априори находятся на армянской стороне. Об этом говорит молчание всех этих структур по поводу такого вопиющего факта, как сожжение флага Азербайджана на глазах мировой общественности, или же по поводу распространенного видео истязания азербайджанского солдата. Этим организациям известно, что за эскалацией стоят как внутренняя оппозиция Армении, так и внешние игроки. В первую очередь, в нарастании напряженности заинтересованы Россия и Иран. Обе страны используют свои кадры в Армении для того, чтобы эта эскалация нарастала. Рычагов давления в данной ситуации у западных партнеров нет. Они, думаю, уже понимают и видят, что Армения не является субъектом международной политики, а Пашинян не в состоянии контролировать ситуацию внутри своей страны. Думаю, рано или поздно западные страны придут к консенсусу и пониманию того, что все вопросы в регионе нужно обсуждать с Азербайджаном.

Лейла Таривердиева